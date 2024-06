Eestis esineb aina enam WiFi ja Bluetoothi segamist

Teine kasutaja tõi esile, et samalaadne segamine toimub kohati Tallinna-Rapla maanteel Urge Cirkle K tankla läheduses. Kolmas jagas, et selliste probleemidega tegelev tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) töötaja tuvastas, et probleem esines Hiinast ostetud seadmetega.