SÕJAPÄEVIK (855. päev) | Põhja-Korea siiski ei plaani lähetada sõdureid Ukrainasse, Vene kaotused võisid mais olla rekordilised

Tõsi on see, et Venemaa ja Põhja-Korea koostöö süveneb tänu nende omavahel sõlmitud kaitseleppele. Ei saa ka välistada, et tulevikus Põhja-Korea sõdurid mingis rollis Ukraina sõjast osa võtavad, kuid vähemalt lähitulevikus seda ilmselt siiski ei juhtu.