SÕJAPÄEVIK (856. päev) | Head uudised: Ukraina sõdurite väitel hakkab rindel laskemoonapõud lõppema

Kuigi Trumpi sõnavõttudes oli valesid pooltõdedest raske eristada, jättis ta Bidenist märksa vitaalsema mulje. Võrreldes Bideniga on ka ootused tema käitumisele ja arutlusvõimele märksa väiksemad. Kõige paremini kirjeldas Trumpi soorituse mõõdupuud Hillary Clinton debati eel New York Timesis: „...Ootused talle on nii madalad, et kui ta end neljapäeva õhtul otseses mõttes põlema ei pista, ütlevad mõned, et ta oli täitsa presidendi moodi.“