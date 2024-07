Tallinn kingib kultuuriaasta puhul Haabersti linnaosa Tartule

Nädala Tsahkna Mulle piisab praegu hetkel ühe erakonna juhtimisest. Valitsuse pressikonverents 27. juunil

Nädala anekdoot Sõbraga Kaarsillal seisnud Kristina Kallas hakkas lehvitama. Sõber küsis: „Ma jätsin prillid koju, mis seal on?“ „Teine Kallas.“

Urmas Espenberg palgati Haaberstisse linnaosalehte uueks looma, kuid ideede generaator võttis ette hoopis suurema ampsu.

Mõte kinkida Haabersti linnaosa Tartu linnale sündis päev pärast Urmas Espenbergi tööle võtmist. „Tahtsin tõestada, et ma ei ole tööle võetud lihtsalt oma hääle pärast linnavolikogus. Asusin ise uuendusmeelseid lahendusi otsima.“

Espenbergi esimene suur idee oli muuta Harku järv täielikult nudistide rannaks, kuid sellest loobuti pärast Lauri Läänemetsa särgita intervjuu nägemist. Espenbergil oli imelisi ideid siiski varrukast võtta ja ta pakkus järgmist head mõtet.

Teise tööpäeva lõpuks otsustati liita Haabersti Tartuga, et ka ülikoolilinn saaks tutvuda Eesti suurima löökauguga, avada Tartu merele, viies sinna ka Kakumäe sadama ning looduskaitse all Astangu rehvikuhja.

„Kultuuripealinnale on kohane teha erinevaid sündmusi ja näitusi, seega meil on hea meel, et Tallinn nii suurejoonelise kingituse teeb. Miks siis mitte näidata vahelduseks tartlastele ka kaunist paneelarhitektuuri ja liigniidetud monomuru, et tekiks arusaam, kui hästi meil tegelikult läheb,“ selgitas Tartu linnapea Urmas Klaas.

Õismäe linnaosa tõsteti jaanipäeval palkide peale ja seda asutakse transportima mööda Piibe maanteed Tartu poole.

„Need õismäekad, kes ei soovi Tartu linnana jätkata, peavad esitama avalduse ja siis digitaalselt alla andma – see juhtub nii ehk naa,“ selgitab Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski. „Oleme jõudnud kokkuleppele, et Õismäe liigutatakse Anne kanali äärde. Kohalikud ei saa ilmselt väga arugi, et midagi muutunud oleks.“

Espenbergi head ideed ei lõppe aga seal. „Küsisime Tartult vastutasuks ka tükikest kultuuri. Nad lubasid meile saata need võrratult stiilsed stripiklubide reklaamidega autod endise Harku järve äärde, kus nüüd on tühi plats. See rikastab kindlasti kohalikku reklaamimaastikku ja kultuurielu!“ rääkis Urmas Espenberg.

Kaks Urmast annavad üksteisele kingitused üle Eesti keskpunktis Paide Maxima juures.

Avaldus Jooni alla kõik sobivad variandid. Lugupeetud/hea/kallis/austusväärne/palavalt armastatud/hinnaline/õilis/armas/õiglane tööandja/ülemus/asutuse direktor, boss, suur juht ja õpetaja! Palun mind vabastada tööst järgmistel kuupäevadel a) 2. juuni – 8. juuli 2024 b) 14. juuni – 14. juuli 2024 c) 26. juuni – 25. august 2024 kuna - sel perioodil toimuvad lasteaedade ja koolide lõpetamised peaaegu kõikidel mu lastel, lastelastel, naabril, armukesel, töökaaslastel ja ühel koeral. - toimuvad jalgpalli Euroopa meistrivõistlused ning pärast õhtuseid ülekandeid ja jalgpallistuudiot on raskusi välja puhkamisega, lisaks algab järgmine jalgpallistuudio juba pärastlõunal. - soovin normaalse eestlase moel suvel normaalselt puhata. NB! Muretsemiseks pole põhjust, sest olen antud perioodidel huvitatud töötama järgmistel kuupäevadel:, 27.06, 28.06, 3.–4.07, 7.–8.07 ja 11.07.



__________________________________________ töö- ja puhkehuviline

Kranaadi vanasõna: Enne jaani palu vihma, pärast jaani palu leebemat automaksu.