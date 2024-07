Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Luukas Kristjan Ilves kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldas tema karakterit, töösooritust ning pädevust tugevalt ründavaid väiteid, kahjustas oluliselt tema mainet ja põhjustas vaimseid kannatusi. Kaebaja lisas, et ei nõustu artikli sisuga ning eitab artiklis toodud väidete tõesust ning asjakohasust. Kaebaja hinnangul viitab artikkel konfliktile, kuid sõna talle ei antud. Kaebaja lisas, et artikli ilmumise päeval tegi ajakirjanik talle kaks vastamata kõnet kell 12:30 ja saatis ühe sõnumi kell 12:31, artikkel postitati veebi 20 minutit hiljem kell 12:51 ning see kõik mahtus ajaliselt ühe nõupidamise sisse, mil ta telefon oli hääletu. Kaebaja selgitas, et artikkel ilmus päeval, mil ta andis teada enda lahkumisest digiarengu asekantsleri kohalt. Kaebaja hinnangul puudus kaalukas avalik huvi, mis nõudnuks artikli kohest ilmumist või takistanuks ajakirjanikul leidmast aega, et anda talle võimalus kommentaariks. Kaebaja ei ole rahul, et tema vastu konkreetselt esitatud süüdistused on kõik esitatud autori kokkuvõttena vestlustest anonüümsete allikatega või siis juba faktiväidetena, ilma et oleks viidatud konkreetsele allikale. Kaebaja lisab, et väidetavatest teostamata plaanidest pole toodud mitte ühtegi näidet ning arvestades süüdistuste tõsidust võinuks ajakirjanik leida tema kaheaastase tegevuse jooksul vähemalt ühe konkreetse neid hinnanguid toetava näite või tsiteerida vähemalt konkreetseid allikaid nende süüdistuste osas. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav ja ei leia tuge loo sisust.