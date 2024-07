Väikelapsed neelavad hooletult jäetud nikotiinipatju

Ennetustööjuhi sõnul sisaldavad turule jõudnud tubakavabad nikotiinipadjakesed märkimisväärselt rohkem nikotiini kui teised tubakatooted. „Tarvitajad ei teadvusta endale, et see teeb pealtnäha ohutuma toote veelgi ohtlikumaks.“

Kelli Kuusik soovitab vanematel külla minnes või ise külalisi võõrustades inimestele meelde tuletada, et ka nikotiinipatjades peitub oht ja need tuleks hoida lastele kättesaamatus kohas. „Teadmatust ei tasu kindlasti kellelegi pahaks panna – kõigil on erinevad harjumused, mis tulenevad pereliikmete vajadustest ja eripäradest,“ rõhutab Kuusik ja lisab, et nii nikotiinitooteid kui erinevaid ravimeid võib leiduda täiskasvanute üleriiete taskutes või kottides ja nende hoiustamise kohad tuleks läbi mõelda. „Olen veendumusel, et kõik mürgistused on ärahoitavad.“