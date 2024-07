SÕJAPÄEVIK (860. päev) | Kaja Kallase katse minna Ukrainasse visiidile läks luhta

Kaja Kallas ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pidid kohtuma 15. mail Lvivis. Nagu selliste visiitide puhul ikka hoiti seda julgeolekukaalutlustel kiivalt saladuses. Päev enne teele asumist tuli aga teade, et Ukraina pool on Kallase külaskäigu tulevikku lükanud. Võib arvata, et põhjuseks oli olukord rindel, mis oli sel ajal eriti muret tekitav.