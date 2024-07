SÕJAPÄEVIK (862. päev) | Kuidas Trump Euroopa riigijuhid läbi tuuseldas. Ukraina taandumine Donbassi varemeväljalt

Venemaal vanglas hukkunud opositsioonitegelase Aleksei Navalnõi asutatud korruptsioonivastase fondi militaaranalüütik Jan Matvejev hindas sotsiaalmeedias, et Vene armee on kasutanud Tšassiv Jaris samalaadset taktikat nagu Avdijivka puhul: linna ei püüta mitte tänavalahingutega ära võtta, vaid pommitatakse ja lastakse hooned kõige jämedamatest torudest süsteemselt puruks, nii et järele jääb vaid varemeväli.