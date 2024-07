SÕJAPÄEVIK (865. päev) | Vene kohtu argipäev: „armee diskrediteerimise“ eest on kolm aastat vähe, võta veel neli!

Kuigi Venemaa sõjavastaste ja Putini-kriitiliste aktivistide represseerimine Läänes enam sagedasti uudiskünnist ei ületa, ei tähenda see, et Moskva režiim oleks kuidagi leebemaks läinud. Väljaande Nastojaštšee Vremja ja OVD-Info andmeil on Venemaal alates 2012. aastast algatatud üle nelja tuhande poliitiliselt motiveeritud kriminaalasja – see on enam, kui oli Nõukogude Liidu lõpuaastatel.