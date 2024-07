SÕJAPÄEVIK (869. päev) | Sõda käib Ukrainas, kuid NATO ajas närvi Pekingi. Ungari ei lepi Hiina-vastase liiduga

Selliseid uudisnupukesi on huvitav lugeda ja ilmselt aitavad need kuidagi kaasa Vene propagandamasina tööle, näiteks kinnitades venelastele, et Kiievi režiim mureneb, isegi lääs on Zelenskõis pettunud, ning murendades ukrainlaste ühtsust, kuid seekord pidid ka venelased ise tunnistama, et Ukraina presidendi välja vahetamine ei toimu lähiajal.