KRANAAT | Üleinvesteeringute lõpp! Valitsus asub 90ndate hõnguga koolimaju taastama

HARJUTAB: Haridusminister on koosolekute kõrvalt palju vaeva näinud, et kooli avamisel oskaks ta laudade peale õigeid joonistusi jätta.

Eesti koolid on liiga luksuslikud, just nii selgus hiljutisest haridusuuringust. Kärpimishoos Kristina Kallas lahendas selle mure poliitikule ebatavaliselt kiirelt ja efektiivselt. Kuna nõukogudeaegsed koolimajad on toodud tänapäeva Euroopa standarditele lähemale, siis on lihtne neid ka tagasi pöörata. Nostalgiline H-kujuline koolimaja teeb taas võidukäiku.