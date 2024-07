SÕJAPÄEVIK (871. päev) | Zelenskõi Bideni piinlikust veast: unustame selle

Reedel kinnitas Ukraina relvajõudude peastaap, et rindel valitseb keeruline olukord ning Venemaal on jõudu, et korraldada samaaegselt pealetunge mitmel erineval suunal. Ukraina enda väed peavad kaitselahinguid. Kriitiline on mitmel pool, kirjeldab Meduza. Donetskist põhjas ründavad venelased Toretski linna lähedasi asulaid ning Ukraina väejuhatus püüab leida reservi, et täita lüngad oma kaitses. Selleks paigutatakse 95. üksik ründedessantbrigaadi sõdureid ümber Kupjanski rindelt Toretski piirkonda.