Nii võimukõneluste toast kui haridusministeeriumist kostab jutte, et Kristina Kallase esimene eelistus on siirduda uues valitsuses haridusministri toolilt hoopis välisministriks. Nii lahendataks probleem, kus Eesti 200-l on küll valijate seas üsna populaarne välisministri tool, aga seal istub Margus Tsahkna, kelle poliitpagas tal välisministriameti täit potentsiaali kasutada ei lase.