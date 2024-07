SÕJAPÄEVIK (873. päev) | Militaarekspert: Vene armee on wagneriseerunud. Ukrainlasi ootavad ees aasta raskeimad kuud

„Järgmised kaks-kolm kuud saavad Ukrainale ilmselt olema selle aasta raskeimad kuud. Samal ajal nägin äsja rindel, et üleüldiselt on võitlus liikumas paremas suunas, kui oli möödunud kevadtalvel,“ märgib militaaranalüütik ja teadur Michael Kofman podcast’is „War on the rocks“.