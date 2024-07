USA pärast Trumpi atentaadikatset: see on alles algus, poliitilise vägivalla risk on erakordselt suur

„Olin just Washington DCs ja hakkasin sõpradega õhtusöögile minema, kui uudisest kuulsin. See on küll inetu öelda, aga DC on niivõrd demokraatide kants, et too hetk oli inimeste reaktsioon pigem, et miks ta ometi mööda tulistas,“ kirjeldab Lennart Meri Konverentsi direktor ja USA-ekspert Helga Kalm, kuidas USA pealinnas uudist Donald Trumpi tulistamisest vastu võeti.