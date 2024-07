KRANAAT | Ümberõpe: Michali tulek pöörab netikommenteerijate elu pea peale

false

Nädala anekdoot Lauri Läänemets kutsub järgmist poliitikut sotsidega liituma. Poliitik ehmatab: „Appi! Aga mina ei ole ju öelnud, et Krimm natuke ka Venemaale kuulub!“

Urmas (48) on internetis anonüümseid kommentaare kirjutanud juba Delfi algusaegadest. Ta on vaielnud nii anonüümsete Kägudega kui ka anonüümsete Priit Kutseritega. Teda on kolm korda kohtusse antud ja tal on Robert Sarve number telefoni salvestatud. Igaks juhuks.

Nüüd viib Urmas läbi koolitust värskematele kommenteerijatele, kes ei suuda Kallase ja Michali vahetusega nii lihtsalt toime tulla. Laual moonirullid ja termoses must kohv. Tallinna kesklinna kohviku seminariruumi on kogunenud käputäis inimesi – salakolleege. Siin õpitakse uusi sõimamise viise, harjutatakse jälgi peitma ja mis kõige olulisem, saadakse sõpru ja teekaaslasi.

„Mõndadel meestel on ümber harjumine palju aega võtnud. Tegelikult on asi lihtne. Kaja Kallase lühendamise asemel lühendame nüüd Kristen Michalit. Seda on lihtne meelde jätta – Kaka asemel Krimi,“ selgitab Urmas esimese slaidiga umbes seitsmele koolitusel osalejale. Osalejaid on kokku üheksa, aga seitse neist on umbes.

Koolitusel osalejad nendivad, et valimatult kõiki sõimates on kõige raskem meeles pidada, keda sa tol hetkel sõimad. „Olin juba nii ära harjunud igale poole kirjutama „Kuradi Kaja“, et „Kuradi Kristen“ tundub kuidagi võõras,“ selgitab koolitusel osalev eluülikoolis tudeeriv Kristo Olen. Tema sõnul on kõige keerulisem aga valida, kui palju kirjavigu ühes lauses teha, et asi oleks mõjus, ent teda siiski tõsiselt võetaks.

Kristo on eriti entusiastlik ja kustutas oma Facebooki kontolt ära kõik valge kampsuniga pildid. Korra kirjutas ta Michali postituse alla ironiseeriva küsimuse, kus mehe pullover on, ning selle peale tulid liberastid näitama kuvapauke sellest, kuidas Kristol endal sarnane kampsik seljas oli. „Pigem karta kui kahetseda,“ selgitab Olen.