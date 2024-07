Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on pikemat aega palunud, et lääneriigid annetaksid Ukrainale veelgi rohkem õhutõrjekomplekse, et kaitsta ukrainlasi jõhkrate rünnakute eest. Meenutame, et alles eelmine nädal tabasid venelased Kiievis suurt lastehaiglat.