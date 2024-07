Venemaa kulutab sõjamajandusele umbes 8% oma kogutoodangust, kuid sellest hoolimata jaksab ta oma tankide, soomukite ja suurtükkide kaotusi korvata üksnes Nõukogude Liidu aegsete laovarudega, kirjutab The Economist. „Kuigi need varud on tohutud, pole need lõpmatud.“