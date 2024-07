SÕJAPÄEVIK (877. päev) | Kiire lõpp või pikk sõda – Venemaa ja lääne sõjaline vastasseis kestab veel väga kaua

Ametist lahkuva NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi sõnum lähtub eeldusest, et sõda võib kesta veel kaua. Ta ütles BBC-le, et NATO liitlased peaksid valmistuma selleks, et Ukraina sõda kestab terve kümnendi. Aga olukorra paradoksaalsus seisneb selles, et mida pikemaks sõjaks NATO päriselt – mitte ainult sõnades – valmistub, seda kiiremini see sõda lõpeb.