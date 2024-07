Tegemist on algul Donetski „rahvavabariigis“ loodud väeosaga, mille ajalugu algab juba 2014. aastast. Pärast täiemõõdulise Vene sissetungi algust täiendati üksust meestega, kes olid Donbassist mobiliseeritud. Kõigepealt kandis see suuri kaotusi Mariupoli vallutamise käigus ja seejärel Avdijivka all, samuti Donetski lennujaama lähedal asuvaid külasid rünnates.