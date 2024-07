SÕJAPÄEVIK (883. päev) | Olümpia avatseremoonial segadust tekitama pidanud FSB purjus agent lobises plaanidest võõrastele

Kahe päeva eest, teisipäeval, tormas Prantsuse politsei Pariisis Seine’i kaldal asuvasse korterisse ja vahistas 40aastase mehe, kes tegutses väidetavalt välisriigi teenistuses ning plaanis olümpiamängude ajaks midagi „suuremahulist“ ja „tõsiste tagajärgedega“. Väljaanne The Insider avaldas täna, et kokana esinenud tüüp on Kirill Griaznov, kel rohkelt sidemeid nii venelaste FSB kui ka GRUga.