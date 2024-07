Riigiprokuratuur vaidlustas Tallinna Sadama kohtuotsuse

Välingu sõnul tuvastas kohus otsuses küll mitmed toime pandud kuriteod, kuid need hinnati teise astme kuritegudeks, mis olid seaduse järgi aegunud. Prokuratuur on arvamusel, et tegu oli esimese astme kuritegudega, mis ei ole aegunud, sest peamised süüdistatavad tegutsesid ametiisikutena.