SÕJAPÄEVIK (884. päev) | Protesteerija pani end keset Punast väljakut põlema

Riigitelevisioonis kõnelenud Ukraina sõjaväeluure pressiesindaja Andri Jussov teatas, et Vene poole isikkoosseisus ja tehnikas kantavad kaotused on sedavõrd suured, et Kremlil on tekkinud või tekkimas uute tegevväelaste värbamisega „suured probleemid“.