SÕJAPÄEVIK (886. päev) | Vene sõjatööstuses on palgad tõusnud kuni 60%, aga ikka nigelad

Aseministri külastusest ülevaate teinud Interfax märgib, et viimase kahe aastaga, ehk siis Ukraina sõja ajal on see ettevõte kasvatanud töötajate arvu 3000 võrra ning sõja algusega võrreldes on toodangut suurendatud kolm korda. Sellele on kaasa aidanud, et Kurgani masinaehitustehas maksab töötajaile „konkurentsivõimelist palka, mis oluliselt ületab regiooni keskmisi näitajaid.“