NÄITLEJA SUVEÖÖS | Mari-Liis Lill häälega reisimisest: juht püüdis meid veenda, et magaksime tema kõrval

See lugu juhtus ammusel ajal, kui käisin alles teatrikoolis. Nii et selle rubriigi pealkiri võiks sel korral olla ka „inimene-kes-alles-õppis-näitlejaks-suveöös“. Aga ta on end sel suvel mitu korda meelde tuletanud. Erinevatel põhjustel. Just siis, kui juhtun kuulma või lugema suhtlusolukordadest, kus on üksteisest täiesti valesti aru saadud.