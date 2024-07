SAHINAD | Peaministri naabreid hoiatati luusivate lipsude eest

Ettekandjad on märganud, et eestlased ei jaksa enam restoranis praadi tellida. „Nii kallis!“ ahastatakse, nähes, et prae hind on 15 eurot. Ühes turistirohkes kohas ettekandjana töötav tüdruk on kuulnud pealt mitmeid selliseid vestluseid. Sageli tellivad täiskasvanud hoopis lasteprae – friikad viineritega. Sellegi hind on vahel seitse eurot, mis nii mõnelegi absurdselt kõrge näib. Eelrooga ja magustoitu ei tellita juba ammu, rääkimata jookidest, mis ei oleks kraanivesi või tomatimahl. Mitu aastat tagasi, iseäranis „viimasel heal aastal“ ehk 2019, oli see aga kombeks, mäletab tüdruk, kes ka toona ettekandjana töötas. Praegu palutakse pearooga tellides tuua kaks taldrikut ning lihakäntsakas saetakse hinda kirudes pooleks.