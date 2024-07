Konservatiivide viimase pöörase ja ahastava reaktsiooni keskmes on kurvikas Prantsuse esilesbi Barbara Butch (43) – Pariisi olümpia avatseremoonia DJ, kes „Püha õhtusöömaaega“ meenutavas stseenis Jeesuseks kehastus. Kriitikud leiavad, et ta mõnitas Jeesust. Ta ise ütleb aga, et ei esinenud mitte Jeesuse, vaid kreeka jumala Apollonina, ning jagas oma Instagrami lehel võrdlust vastava maaliga. „Need, kes nägid siin „Püha õhtusöömaaega“, teadke, et teil ei ole ei kultuuri ega uudishimu!“ lajatab Butch oma Instagrami lehel.