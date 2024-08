Kerttu Jänese: lapsesaamise soov on isekas. Peretoetusi, mis vanemate elustiili toetavad, pole tarvis

Enamik lapsevanemaid tunneb seda üdini tungivat mitte millegi muuga võrreldavat kiindumustunnet ja rahulolu. Just selle tunde pärast lapsi saadaksegi. Lapse saamise soov (kui see on olemas) on armsalt isekas ja ebaratsionaalne, sügavalt isiklik bioloogiline ja emotsionaalne vajadus. See pole tegelikult kuigi palju mõjutatav sellega, kui palju riik pangakontole raha kannab.