SÕJAPÄEVIK (895. päev) | Ukraina miljardär maksab Trumpi jüngrile lobitöö eest 50 000 dollarit kuus

Juuli alguses kirjutas Raadio Vaba Eruoopa Vene teenistust, et Venemaa peab leidma oma ladudest üha kaugema väljalaskeaastaga sõjatehnikat, mida Ukrainasse saata. Viimastel nädalatel on eriti hoogu saanud jutud, et Venemaa justkui ammendamatud sõjalaod on siiski järk-järgult tühjenemas. Nüüd heitis Vaba Euroopa olukorrale värske pilgu.