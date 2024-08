SÕJAPÄEVIK (896. päev) | Ukraina regulaarväed sisenesid Venemaale. Analüütikud kardavad, et ukrainlased lõikavad sellega näppu

Ukraina sõja põletavaim küsimus on praegu see, et mis täpselt toimub Venemaal Kurski oblastis. Vastuseks on ilmselt, et esimest korda sõja jooksul on Ukraina regulaarväed ületanud Venemaa piiri suurema rünnakuga ja USA mõttekoja Insititute for the Study of War (ISW) sõnul on kindlaid tõendeid, et ukrainlased on edenenud kümme kilomeetrit Venemaa piirist edasi.