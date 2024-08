Rahvusvaheline ajakirjandus võimendab Kaitseliidu sõnumit: tapame sissetungijaid nii palju kui võimalik

„Oleme just maandunud ühes väikseimas NATO liikmesriigis Eestis, mis samas kulutab riigikaitsele peaaegu kõige rohkem (NATO liikmesriikidest),“ räägib Londoni Channel 4 uudistereporter Kiran Moodley juhi kõrvalistmelt üle õla kaamerasse vaadates. „Tulin Eestisse selleks, et uurida, kes on inimesed, kes on valmis (Venemaa) vastu lahingusse minema.“