Sõjapäevik (897. päev) | Ukrainlaste sissetung Kurski oblastisse tekitab ekspertides hämmingut

Kuigi Venemaa on ametlikes sõnumites teatanud, et on Ukraina väed piirist 10 kilomeetri kaugusel peatanud, väidab kremlimeelne sõjablogija Rybar enda Telegrami kanalis, et nüüdseks on ukrainlased jõudnud juba Kromskije Bõki nimelisse külla, mis asub riigipiirist koguni 30 kilomeetri kaugusel.