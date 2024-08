EKSPRESSI PODCAST | Mehed ahistavad pigem tagasihoidliku riietusega naisi

Sotsiaalkindlustusameti mulluse kiirküsitluse järgi on enam kui 73 protsenti naistest ja 32 protsenti meestest kogenud öösel väljas käies – klubides, baarides, lokaalides – seksuaalset ahistamist. „Ma mäletan, et kui koosolekul küsiti, et kuidas eksperiment läks, hakkasin rääkima: ah ma ei tea, tegelikult oli üsna rahulik õhtu, mingid mehed tulid selja tagant käsi ümber panema. Ja siis kolleeg sekkus: oot, mis mõttes, lihtsalt tuli selja tagant katsuma? Sa ei pea tingimata sellist tähelepanu saama,“ meenutab Ellen.

Kust läheb piir seksuaalse ahistamise ja flirdi vahel, eriti just öises peoolukorras? Väga paljusid inimesi ajab see küsimus endiselt segadusse, aga Ekspressi podcast’is võtame selle pulkadeks lahti. Samuti räägime sellest, et Elleni lugu purustas müüdi – väljakutsuv kleit ei tõmba ahistajaid ligi. Pigem on ohus need, kes on peol silmatorkamatud. Mis öösel täpselt juhtus, kuula podcast’ist või loe reportaažist.