KRANAAT | Kriis koidab: lobistid koondavad mõjutatavaid poliitikuid

Rotermanni ja Telliskivi kontorites enda sõnutsi tööd tegevad lobistid tõmbavad kokku. Kuna kallist kohvioast on keeruline loobuda – käivad siin koosolekutel siiski Eesti eliiti kuuluvad ärimehed, poliitikud ja meediamajandajad –, siis otsivad need mõjuisikud teisi lahendusi raha kokku hoidmiseks. Nad räägivad anonüümselt oma raske-raske loo.

Veel enne eriti drastiliste võtete kasutamist ja poliitikute kallale minemist proovisid lobistid loomulikult kõiki muid viise püksirihma pingutada. Viimased kakskümmend suve on nad kokkuhoiuks rakendanud neljapäevast töönädalat, nüüd võetakse veelgi kokku ja tööd tehakse vaid kolm päeva nädalas ja kuus tundi päevas.

Üks lobist tunnistab, et ta on asunud tavapärase asemel lõõgastumiseks hoopiski minigolfi mängima. „See ei ole sama. Varem sai ikka kaugusesse vaadata ja mõelda, et vaid minu pärast kastetakse kogu seda muru,“ ütleb anonüümne lobist nukralt.