SÕJAPÄEVIK (899. päev) | Venelaste puruks lastud kolonnis võis hukkuda sadu sõdureid, Iraan kavatseb anda Venemaale rakette

USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) kirjutab oma ülevaates, et Vene allikate teatel on Ukraina väed liikunud Kurski oblastis idasuunal edasi. Üks Venemaa blogija kirjutas, et Ukraina väed ületasid piiri ka Sumõ linna lähedal ja on lähenenud Kutšerovi suunas, mis asub Ukraina piirist umbes kilomeetri kaugusel.