Nii põhjendas Ukraina hulljulget pealetungi Kurskis Wall Street Journalile erukolonelleitnant ning USA sõjakolledži lahinguoperatsioonide professor John Nagl. Tema hinnangul on seal toimuvas keeruline sõjalist loogikat näha, kuigi see on strateegilist olukorda täielikult muutnud. Kuid USAle presidendivalimiste eel sõnumi saatmiseks sobivat selline ootamatu lüke hästi.