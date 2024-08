SÕJAPÄEVIK (902. päev) | Edukas Kurski operatsioon ei ole seni idas ukrainlaste raskusi leevendanud

Alustame peamisest. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi väitel on Kurski kaudu Venemaa aladele tunginud Ukraina sõjaväe kontrolli all umbes tuhat ruutkilomeetrit vaenlase territooriumi. Mõttekoja ISW väitel Sõrskõi veidi liialdab ning pigem on hõivatud ala ligikaudu 800 ruutkilomeetrit. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles eilses telepöördumises, et Kurski operatsioon aitab Venemaad rahule sundida. Venemaa diktaator Vladimir Putin omakorda süüdistas Ukrainat „tohutus provokatsioonis“ ja lubas nad kodumaa territooriumilt välja tõrjuda. Eile Novo-Ogarjovo residentsis julgeolekujuhtide ja kuberneridega kohtunud Putin kordas vana süüdistust, et lääs võitleb Venemaaga ukrainlaste käte abil. Venemaa föderatsiooni välisluureteenistus süüdistas Zelenskõid koguni selles, et too püüab Kurskis „hooletute sammude“ abil oma võimupositsiooni säilitada.