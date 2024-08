KRANAAT | KAVAL! Tallinna ülirikaste hotelli kõrvale rajatakse megavaeste hostel

false

Nädala anekdoot

Hotelli mänedžer räägib abstraktse välismaa aktsendiga (mis ilmselgelt viitab erudeeritusele), et mõni potentsiaalne klient arvab, et on rikas, aga on näha, et tegelikult on tal vaid mõned miljonid. „Sellest meile ei piisa. Sa pead olema nii rikas, et sa ei tea, kui palju sul praegu raha on, sest see sõltub S&P500-st,“selgitab hotelli anonüümseks jääda sooviv mänedžer. „Kui keegi teab, kui suur ta varandus on, saadame ta viisakalt välja pööblile mõeldud meelelahutust otsima.“

„Rikkurid tahavad meie juures muretult kasiinos raha kulutada, neil ei ole vaja mõelda olmeprobleemidele ega sellele, et maailmas on neist vaesemaid inimesi olemas,“ hädaldab mänedžer. End rikkaks pidavate asiaatide kõrval on hotellil teinegi probleem. Suvalised turistid jalutavad lihtsalt uksest sisse, et uhket maja vaadata!

„Kujuta pilti, sina oled tulnud siia ülikallist homaari sööma ja täiesti suvaline inimene tuleb su vaatevälja. Fuhh! Kole vaatepilt. Nii ei saa,“ selgitab hotelli anonüümseks jääda sooviv mänedžer. „Välja tuleb visata sellised! Ja viskamegi, omaenda teise motelli!“

Niisiis ostsid rikkurite hotelli pidajad kõrvalkrundi ka ära ja ehitavad sinna natuke vaesemate motelli, kus saab keskmiste panustega mängurluses kätt proovida. „Küll aga näeme me ette, et sinna hakkavad ukse vahele piiluma veelgi vaesemad turistid, nii et probleemide ennetamiseks ostsime ka kõrvalkrundi keldri ära ja rajasime sinna päevaga megavaeste hosteli. Ehituseks polnud vaja aega kulutada, see pind oli juba töökorras,“ räägib mänedžer.

Hostelisse oleme kokku kogunud kodust kaasa võetud saunalinad, hommikusöök on hinna sees, aga selleks on kõigest ära vettinud krõbinad ja poolik piimapakk, mille üle külalised iga hommik kakelda saavad. „Teame küll, mis nendele vaestele peale läheb, pakume neile kodust elamust. Seinaks tubade vahel on ainult üks küprokiplaat ja oleme rajanud kõlarisüsteemi, kust iga poole tunni tagant kostab väga vali aevastus.“