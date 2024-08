VÕRDLUS | Kas perel on Türki ja Kreekasse lennata odavam kui puhata Eestis

Reisifirmad tõdevad, et eestlaste huvi pakettreiside vastu ei rauge ka suvel. „Kliendid on maininud, et odavam on minna Türki „kõik hinnas“ toitlustuspaketiga hotelli nädalaks, kui broneerida samaks ajaks Eestis spaapuhkus hommikusöökidega,“ tõdeb Reisiparadiisi tegevjuht Nastasja Krassavina. „Paratamatult on Eesti majutusasutused kõvasti hindu tõstnud ja soodsam võib tulla välismaine pakettreis.“