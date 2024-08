Telegrami kanal BRIEF mängib võimalusega, et praeguse väliministri Sergei Lavrovi vahetab välja praegune Kremli kabinetiülem Anton Vaino. Kunagise EKP juhi Karl Vaino lapselapse kasuks pidavat kanali andmetel rääkima tema suurepärased võimed, intellekt ja laialdased sidemed. Ainus takistus võiks olla vähene tuntus, kuid sellega jõuab tegeleda, kirjutab BRIEF viitega kanalile „Polititšeski obozrevatel“. Kui välisminister peakski vahetuma, juhtub see siiski kõige varem kevadel.