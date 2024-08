Politsei uurib Kambja vallavalitsuse tegevust. Üheksa volikogu liiget väidavad, et abivallavanemana töötav endine riigikogu saadik ei saa tööga hakkama

„Praegu uuritakse riigihanget tervikuna ehk kas selle käigus on järgitud kõiki seaduses sätestatud nõudeid. Kahtlustust kellelegi esitatud ei ole,“ ütles ta.

Raudsepp toonitas, et prokuratuur suhtub kõikidesse riigihanke nõuete rikkumise teadetesse tõsiselt, et ennetada võimalikku korruptsiooni ja ebaausaid konkurentsieeliseid. „Aus ja võrdne kohtlemine kõigi suhtes toetab riigi majanduslikku stabiilsust ja aitab tagada avalike vahendite õiglast ja läbipaistvat kasutamist,“ lisas prokurör.

Üleskutse teinud saadikud väidavad: „Arvestades, et volikogu komisjonide ja ka istungitel on andnud ta pidevalt ebarahuldavaid vastuseid „ma ei tea“, „ma ei ole kursis“, näitab Toomas Järveoja huvi puudumist Kambja valla vastu. Aasta jooksul ei ole abivallavanem aru saanud oma haldusalasse kuuluvatest teemadest ega oska kaasa rääkida oma vastutusalas olevatel teemadel. Sellise olukorra jätkumine on Kambja valla arengule ja eelarvele tervikuna kahjulik ja tuleb lõpetada.“