KRANAAT | Jana Toom ja Jaak Madison käisid salaja kringlit söömas

false

Nädala anekdoot Üks firmajuht lööb teiselt kaaslase üle. Teine on jube pahane ja võtab isegi koosolekul teema üles: „Kurat, me ju kõik teame, et siseringitehingud on keelatud!“

Kohve oodates tegi Jana Jaagule ettepaneku nime vahetada. „Ma olen kindel, et see viiski Mišale nii paljud hääled. Inimesed ei saanud aru, et ma olen seesama Jana, kelle kleepsu sa näed number kaks trammil. Ikka sama Jana!“ rääkis Toom.

„Sina oled ka muutunud mees, nüüdsest keskerakondlane, on aeg nime vahetada. Aususe mõttes. Äkki sa tahad olla nüüd Yaak Madison? Või Kaak? Või Taak?“ olla Jana pakkunud. Jaak ütles, et uue erakonnakaaslase südamerahu nimel ta kaalub seda.

false

Jaak püüdis veidi ka Janat moosida. „Suvepäevad veensid mu ära. See on seltskond, kellega ma tahan minna valimistele. Keskerakondlane Jaak Madison saab varsti näiteks isamaalase Jüri Ratase ja sotsiaaldemokraat Tanel Kiige vastu kandideerida. Eesti poliitika on imeline!“

Madison uuris, kas Jana soovib kohvi peale ka piima, ning Jana öelnud, et ainult siis, kui see ei tule sellest laigulisest piimapakist, millega reservväelasi tervitatakse. Madison naeris. Tema teada on lehmad väga tihti laigulised ning kas mitte pole piima esimene pakk nagunii lehm ja alles siis Tere kartong. Jana ei nautinud seda filosoofilist arutelu. Taak Madison vajus mõttesse ja nentis, et parimat värvi lehm on vist tõesti pruun.

„Vähemalt ei joo kaerapiima nagu need Telliskivi lillad latelimpsijad,“ ütles Kaak. Jana täpsustas, et Keskerakonnas nii ei öelda. „Keskerakonnas öeldakse helesinised latelimpsijad,“ lausus Jama Toon.

„Miks me nii veidralt palju värvidega nalju teeme?“ küsis Jaak ja vaatas otse Kranaadi spordireporterile silma. See hetk kestis vaid viivukese ja kahe keskerakondlase argipäevane kohtumine jätkus.

Edasi asuti tööd laiali jagama. „Mina võtan ilmselgelt kõik Vene teemad. Ja sa võtad kõik ülejäänud asjad. Kuidas tundub?“ uuris Jana. Jaak ütles, et kuni ta selle erakonna kahe valimistsükliga endale saab, sobib talle igasugune jaotus.

false

Kranaadi vanasõna: Nori meest ja mehe erakonda.