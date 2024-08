TUTT-UUS HIIU STAADION: Eesti spordirajatistest ühe enim kõneainet pakkunud kompleksi põhiväljak on nüüd valmis ja teenindab muu hulgas Eesti tippklubi Nõmme Kaljut.

„Uurimisasutus on palunud meil väljastada Hiiu staadioniga seonduvaid materjale ja need on edastatud,“ kinnitab Tallinna õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja Terje Krais.