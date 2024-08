SÕJAPÄEVIK (912. päev) | Venelased kiruvad sotsiaalmeedias Putinit

Venelaste hoiak Putini suhtes on alates ukrainlaste sissetungist Kurski oblastisse alla käinud. Seda on eelkõige märgata Venemaa kohalikest lehtedest, kes ei pea vajalikuks Putinit ülistada samal määral, nagu seda teeb Venemaa riigimeedia. Venemaal on kohalikke lehti ka palju raskem kontrollida.