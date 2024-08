Venemaa Föderatsiooni saatkond kutsub Eestis elavaid vene õpetajaid: kolige Mordvasse!

Üleskutses väidetakse, et Mordva Vabariik on üks Venemaa kõige dünaamilisemalt arenevaid piirkondi, kus on soodne kliima, märkimisväärne majanduslik potentsiaal ja nüüdisaegne sotsiaalne infrastruktuur. „Seda Venemaa Föderatsiooni subjekti iseloomustab soodne majanduslik ja geograafiline asukoht, lähedus sellistele suurtele halduskeskustele nagu Moskva, Nižni Novgorod, Kaasan ja Samara. Siin on ainulaadne etnilis-kultuuriline keskkond, kus valitseb rahvustevaheline harmoonia ja koostööõhkkond,“ reklaamitakse 800 000 elanikuga Mordvat, mille elanikest üle 50% on venelased ning ligi 40% mordvalased.