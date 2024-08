Siseministeeriumi nõunik: kolm põhjust, miks narkoolukord on Eestis halvenenud

Rahvusvaheliste kuritegelike võrgustike mõju Euroopas on suurenenud, kasvanud on vägivald ja alaealiste värbamine. Eesti on samuti mõjutatud narkootikumide laiemast kättesaadavusest, kuid näiteks Lõuna-Euroopas kaasneva tänavakuritegevuse või vägivalla tõusu pole täheldatud. Samuti pole kasvanud narkokaubandusega seonduv korruptsioon, mis on Hispaania, Hollandi ja Belgia sadamates suureks probleemiks.