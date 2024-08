SÕJAPÄEVIK (918. päev) | Ukrainlastel hakkavad USA antud tankid otsa saama

Anonüümseks jäänud USA ametnike sõnul on venelased liigutanud kuni 90% lennukitest ATACMSi rakettide laskeulatusest välja ja seetõttu ei muutuks väga midagi, kui Ukrainalt võtta ära piirang kasutada pikamaarakette. USA mõttekoda Institute for the Study of War (ISW) lükkab selle väite ümber.