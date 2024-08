SÕJAPÄEVIK (919. päev) | Suur kaotus ukrainlastele. Seda oli oodata, aga kahju ikka

MIINUS ÜKS: Kümnest praeguseks Ukrainasse jõudnud F-16 hävituslennukist on alles kõige rohkem üheksa. Kahju, aga paratamatu.

Ukrainlased on saanud nüüd mõnda aega oma territooriumi kohal kasutada väga kaua oodatud lääne F-16 hävituslennukeid. Seni on need puhastanud Ukraina õhuruumi ja juba selle eest ka kiita saanud.