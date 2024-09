KRANAAT | Defitsiit! Poest on kärpekirved otsas

false

Nädala anekdoot Kaks kaksikute ema arutavad raskel ajal säästunippe. „Ma ostan kohe kolm numbrit suuremad riided, nagunii kasvavad kiiresti välja.“ Teine ütleb: „Minu omad käivad sellest aastast alates kordamööda ühe nime all koolis. Nii kulub kooliasju poole vähem.“

Kranaadi majandustoimetus läks ise kärpekirvest otsima. Kõigepealt astusime läbi ehituspoest. Kauplusladu Depo oli aga kärpekirvestest tühjaks ostetud. „Pakume avaliku sektori töötajatele ka teisi kirveid, aga nad ei taha. Siis pakume veinipudelit meie alkoletist, seda vahel võetakse,“ selgitas müügiesindaja küülikute kõrval, mida samuti ehituspoest osta saab.

false

Kranaadi küsmusele, kas tõesti siis ühtegi kärpekirvest kasvõi taga laos ei leidu, vastas müügiesindaja rõõmsalt: „Äkki soovite hoopis tuletekki või linttrenažööri?“ Juhtumisi jooksis Kranaadi ajakirjanikust mööda rahandusminister Jürgen Ligi, kellel paistis väga kiire olevat.

Uurisime loomulikult, kas rahandusministrilgi on plaanis soetada riigile vajalik kärpekirves. Ligi põhjendas Kranaadi ajakirjanikule, et praegu siiski mitte. Ta otsib hoopis verandale prusse, mitte kärpekirvest. „Kutsun kärpekirvest ostma kõiki, kes ei ehita maja. Ma kindlasti ostaks, kui oleks raha. Aga vat ei ole. Kingi on, aga raha mitte.“

Kauplusest suundusime väikese kõrvalvalla kultuurikeskusse. Kollased oravasaba meenutava sinise logoga lillekastid paigaldasid maja ette võimuerakonna liikmed, aga mitte võimuerakond ise, selgitas kultuurikeskuse juht Kristi Piste esimese asjana kiirelt ja nagu päheõpitult.

Me ütlesime kiirelt, et me ei tulnud neid kaste vaatama, vaid uurima, kas neil kultuurimajas kärpekirves juba on. „Me oleme väidetavalt esimesed, kes kirve kasutusele peavad võtma. Uhke on olla eesliinil!“ sõnas Piste rõõmsalt.

Edasi suundusime Facebooki. Seal sai Marketplace’is Bolt Foodi kottide, võlujogurtite ja ritriitide vahel teise ringi kärpekirveid osta küll. Kaks korda kallimalt kui poes tavahinnaga! Tõeline defitsiit ja milline kirves hind!