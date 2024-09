Lasnamäe linnaosavanema koha nimel Keskerakonnast SDE-sse hüpanud Julianna Jurtšenko alustas oma teed uues parteis pesuehtsa valega. Nimelt viitas ametikoha saanu, et ei vahetanud erakonda mitte magusa tööotsa nimel, vaid seetõttu, et Jaak Madison liitus Keskerakonnaga ning see talle ei meeldinud.